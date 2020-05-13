Annesinin dondurucusunu temizlerken 25 yıllık milföy hamuru buldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyarlarca insanın evde olduğu şu günlerde birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Michael Patrick isimli bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet, herkesin ilgisini çekerek viral oldu.

25 YILLIK MİLFÖY HAMURU

Michael Patrick, annesinin derin dondurucusunun dibinde 25 yıl önceden kalma bir milföy hamuru bulduğunu açıkladı. Patrick tweetinde, “Karantinanın avantajlarından biri de annenin, derin dondurucusunun dibine ulaşmasıdır. İşte: 25 yaşında bir milföy hamuru” dedi.

Patrick, tweetin devamında annesinin milföy hamurunun iyi durumda olduğunu söylediğini ve hamurla tatlı yapmaya karar verdiğini söyledi. Keşfin ardından Patrick’in annesi milföy hamurundan bir tür elma tatlısı yaptı ve Patrick, bu anları da tweet atarak takipçileri ile paylaştı.

Twitter kullanıcısının 25 yaşındaki milföy hamuru ile ilgili attığı son tweette annesinin milföy hamurundan yapılan elma tatlısını yediği görülüyor. Michael Patrick’in 25 yaşındaki milföy hamuru ile ilgili tweetler kısa bir zamanda binlerce insana ulaştı. (Webtekno)

