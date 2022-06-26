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Annesinin ısırık izini dövme yaptırdı! Görenler gözlerine inanamadı

26.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Cinco Magallanes isimli genç adam annesinin ısırık izini vücuduna kazımaya karar verdi. Dövmeci koltuğundaki eğlenceli anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Magallanes'in dövme tercihi takipçilerini şoke etti. Kullanıcılar, yorumlar kısmında ikiye bölündü.

Annesinin ısırık izini dövme yaptırdı! Görenler gözlerine inanamadı

Cinco Magallanes isimli genç adam, annesinin ısırık izini bacağına dövme yaptırdığı anların bir videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Genç adamın dövme tercihi kullanıcıları şaşırttı. Kimileri bu fikri sempatik bulurken kimileri de oldukça garip olduğunu düşündüklerini paylaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Annesi bacağını ısırdıktan sonra dövmecinin üzerinden geçtiği ve sonra iğne ile bunu kalıcı hale getirdiği anların görüntüleri Cinco'nun ve annesinin mutluluğu takip etti. Annesinin gözyaşlarına boğulduğu anlara da videoda yer veren Cinco da aldığı sonuçtan memnundu.

MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

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Gönderi, o zamandan beri 7,2 milyondan fazla görüntüleme aldı ve yorumlarla dolup taştı. Kimileri bunun garip bir fikir olduğunu düşündüklerini söylese de, kimileri bunun güzel bir saygı ve sevgi göstergesi olduğunu savundu.

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