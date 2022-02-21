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Erkeklerin penisini ölçmek için dövme yaptıran model, yoğun ilgiden bunaldı! “Sıraya girdiler”

21.02.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan model Tracy Kiss, geçtiğimiz günlerde penis uzunluğunu ölçmek için bileğine cetvel şeklinde bir dövme yaptırdığını açıklayarak şaşkınlık yaratmıştı. Dövmesinin sosyal medyada kısa sürede popüler olduğunu dile getiren Kiss, dünyanın pek çok noktasındaki erkeklerin kendisine mesaj göndererek cetveli test etmek istediklerini itiraf etti.

Erkeklerin penisini ölçmek için dövme yaptıran model, yoğun ilgiden bunaldı! “Sıraya girdiler”

Amerika’da yaşayan sosyal medya fenomeni Tracy Kiss, vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan dövmeleri sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. 72. dövmesi için ilginç bir tasarım tercih eden Kiss, serçe parmağından dirseğine kadar uzanan bir cetvel çizdirdi. Bu cetvel sayesinde partnerlerinin cinsel organlarının boyutunu ölçtüğünü belirten Kiss, dövmesini sosyal medyadan paylaştıktan sonra dünyanın her bölgesinden mesaj aldığını söyledi. Kiss, erkeklerin dövmeyi kullanarak penis boyutunu ölçtürmek için yalvardığını iddia etti.

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Dövmesini sosyal medyadan gösterdikten sonra mesaj kutusunun dolduğunu belirten Kiss, “Sıraya girdiler. Dünyanın dört bir yanından dövmelerle cinsel organlarını ölçmemi isteyen insanların mesajlarını aldım. Bu tasarıma yoğun ilgi beklemiyordum. Saatler içinde viral oldu ve yüzlerce kişi cinsel organlarının fotoğraflarını atmaya başladı” dedi.

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Dövmesinin kendi fikri olduğunu dile getiren 34 yaşındaki model, “Bu dövmeyi kişileri yargılamak ya da kıyaslamak için yaptırmadım. Bu deyatı bilmek beni heyecanlandırıyor. Doğru ya da yanlış; daha iyi veya daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen rahat hissetmekle ilgili” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya penis
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