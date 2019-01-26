Anno 1800, 16 Nisan’a ertelendi

Son dönemde sağlam bir strateji oyununun çıkmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Malum, strateji türü konsollarda pek tutmuyor. Hal böyle olunca da yapımcıların oyunu yalnızca PC için çıkarması gerekiyor. Aslında buraya kadar herhangi bir sorun yok. Asıl sorun PC oyuncularının korsana yönelmesi sonrasında ortaya çıkıyor.

Genel olarak strateji oyunları, online yönden zayıf yapımlar oluyor. Yani strateji oyunu oynayanlar zamanın büyük bir çoğunluğunu tekli oyuncu modlarında geçiriyorlar. Dolayısıyla bu tarz yapımlar korsana düştüğü zaman, satışlar bıçak gibi kesiliyor.

İşte tüm bu nedenlerden ötürü son dönemde doğru dürüst bir strateji oyunu çıkmıyor. Hatta artık bu türün yavaş yavaş oyun sahasından çekildiğini söylemek de yanlış olmayacaktır.

Gerçek zamanlı strateji oyunlarının bu kadar nadir çıkıyor olması, önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan Anno 1800’ü daha değerli kılıyor.

Ubisoft normal şartlarda Anno 1800’ü 26 Şubat’ta satışa sunacaktı. Fakat görünen o ki yapım aşamasında karşılaşılan bazı aksiliklerden ötürü oyunun çıkışı ertelendi. Yapımcı stüdyodan yapılan açıklamada Anno1800’ün 26 Şubat’tan, 16 Nisan’a ertelendiği açıklandı.

Ubisoft yetkilileri, oyunda teknik bir sorun olmadığını fakat optimizasyon ayarları için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Sonuç olarak Anno 1800 için biraz daha beklememiz gerekecek.

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