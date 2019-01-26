TREND

Anno 1800, 16 Nisan’a ertelendi

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Ubisoft’un bir süredir üzerinde çalıştığı gerçek zamanlı strateji oyunu Anno 1800, ileri bir tarihe ertelendi. İşte konu hakkındaki detaylar.

Anno 1800, 16 Nisan’a ertelendi

Son dönemde sağlam bir strateji oyununun çıkmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Malum, strateji türü konsollarda pek tutmuyor. Hal böyle olunca da yapımcıların oyunu yalnızca PC için çıkarması gerekiyor. Aslında buraya kadar herhangi bir sorun yok. Asıl sorun PC oyuncularının korsana yönelmesi sonrasında ortaya çıkıyor.

Genel olarak strateji oyunları, online yönden zayıf yapımlar oluyor. Yani strateji oyunu oynayanlar zamanın büyük bir çoğunluğunu tekli oyuncu modlarında geçiriyorlar. Dolayısıyla bu tarz yapımlar korsana düştüğü zaman, satışlar bıçak gibi kesiliyor.

İşte tüm bu nedenlerden ötürü son dönemde doğru dürüst bir strateji oyunu çıkmıyor. Hatta artık bu türün yavaş yavaş oyun sahasından çekildiğini söylemek de yanlış olmayacaktır.

Gerçek zamanlı strateji oyunlarının bu kadar nadir çıkıyor olması, önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan Anno 1800’ü daha değerli kılıyor.

Ubisoft normal şartlarda Anno 1800’ü 26 Şubat’ta satışa sunacaktı. Fakat görünen o ki yapım aşamasında karşılaşılan bazı aksiliklerden ötürü oyunun çıkışı ertelendi. Yapımcı stüdyodan yapılan açıklamada Anno1800’ün 26 Şubat’tan, 16 Nisan’a ertelendiği açıklandı.

Ubisoft yetkilileri, oyunda teknik bir sorun olmadığını fakat optimizasyon ayarları için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Sonuç olarak Anno 1800 için biraz daha beklememiz gerekecek.

Metro Exodus için Denuvo hamlesi

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!
Apple rehavete kapıldıApple rehavete kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ubisoft oyun anno 1800

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle sapıklık görülmedi

Böyle sapıklık görülmedi

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Flaş gelişme! WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Böyle bir olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu!

Böyle bir olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri nasıl olacak?

Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri nasıl olacak?

iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!

Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!

Apple rehavete kapıldı

Apple rehavete kapıldı

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 neler sunuyor?

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 neler sunuyor?

Microsoft Office uygulamaları Mac App Store’da!

Microsoft Office uygulamaları Mac App Store’da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.