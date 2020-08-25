Antakya Mutfağını Sofralarınıza Taşıyın: Biberli Ekmek Tarifi

Hatay-Antakya mutfağının en sevilen tatlarından biri de biberli ekmektir. Biberli ekmek tarifi Hatay usulü yapıldığında ağız sulandıran ve damat çatlatan bir lezzet haline gelir. Antakya usulü biberli ekmek tarifi olarak da bilinen bu eşsiz lezzet görünüş olarak lahmacuna benzetilse de kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir.
Siz de bu hafta sonu evdekilere bir sürpriz yapmak isterseniz, evde biberli ekmek tarifi deneyebilirsiniz. Salçalı, bol baharatı olan, soğanlı ve biberli ekmek tarifi yaparken, dilerseniz kendi yörenizin peynirini de üzerine ekleyebilirsiniz. Biberli ekmek yapımı için malzemeleri söylemeden önce sadece kahvaltılarda değil, normal öğünlerde ekmek yerine, çay saatlerinde ise farklı bir lezzet olarak da sunabileceğinizi de unutmamalısınız. Hangisini tercih ederseniz edin; en güzel biberli ekmek tarifi için kolları sıvamalı ve mutlaka denemelisiniz.
Akdeniz ve Arap mutfak kültürünün arasında kalmış bu muhteşem lezzeti günün her saati yemek için bazı püf noktalarına da dikkat etmelisiniz. İşte fırında biberli ekmek tarifi için gereken malzemeler, yapım aşaması ve püf noktaları…
Hamur yapımı için:
Biberli ekmek iç harç yapımı için:
Biberli Ekmek Yapılışı
Biberli ekmek tarifinin lezzeti hamurunda olduğu için acele etmemeniz gerekir. Bu nedenle mayalanmaya bıraktığınız hamur en az 1 saat, mümkünse 1,5 saat boyunca dinlendirilmelidir. Öte yandan ilk kez biberli ekmek deneyecekseniz ve acı ile çok aranız yoksa acı biber salçasıyla acı biber eklerken çok az miktarda koyabilirsiniz.
Biberli ekmekler fırından çıkar çıkmaz sıcak şekilde servis edilebileceği gibi ılık olarak da tüketilebilir. Akşam yemeklerinde tüketilecekse çoban salatayla birlikte muhteşem bir lezzet olabilir.
Çay saatlerinde servis yaparken, iç harç üzerine sürülmesi için ekstra çemenle de servis yapabilirsiniz.
Biberli ekmekleri küçük parçalar halinde pişirebileceğiniz gibi hamuru tüm tepsiye yayarak ve üzerine harç sürerek de bir bütün halinde pişirebilirsiniz.
Akdeniz'in efsane lezzetlerinden biri olan fırında biberli ekmek tarifi farklı boyutlarda pişirildiğinde kalori miktarı da değişir. Avuç içi büyüklüğünde bir biberli ekmek yaklaşık olarak 30 kaloridir. Lahmacun büyüklüğünde biberli ekmekler ortalama 85 kalori iken, 50 gramlık bir biberli ekmek 156 kaloridir. Eğer tüm hamurla büyük bir tepsi biberli ekmek yapılacaksa ortalama 520 kalori olduğundan diyet dönemlerinde dikkatle tüketilmesi önerilir.
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