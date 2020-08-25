Antakya Mutfağını Sofralarınıza Taşıyın: Biberli Ekmek Tarifi

Hatay-Antakya mutfağının en sevilen tatlarından biri de biberli ekmektir. Biberli ekmek tarifi Hatay usulü yapıldığında ağız sulandıran ve damat çatlatan bir lezzet haline gelir. Antakya usulü biberli ekmek tarifi olarak da bilinen bu eşsiz lezzet görünüş olarak lahmacuna benzetilse de kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir.

Siz de bu hafta sonu evdekilere bir sürpriz yapmak isterseniz, evde biberli ekmek tarifi deneyebilirsiniz. Salçalı, bol baharatı olan, soğanlı ve biberli ekmek tarifi yaparken, dilerseniz kendi yörenizin peynirini de üzerine ekleyebilirsiniz. Biberli ekmek yapımı için malzemeleri söylemeden önce sadece kahvaltılarda değil, normal öğünlerde ekmek yerine, çay saatlerinde ise farklı bir lezzet olarak da sunabileceğinizi de unutmamalısınız. Hangisini tercih ederseniz edin; en güzel biberli ekmek tarifi için kolları sıvamalı ve mutlaka denemelisiniz.

Akdeniz ve Arap mutfak kültürünün arasında kalmış bu muhteşem lezzeti günün her saati yemek için bazı püf noktalarına da dikkat etmelisiniz. İşte fırında biberli ekmek tarifi için gereken malzemeler, yapım aşaması ve püf noktaları…