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Antakya Mutfağını Sofralarınıza Taşıyın: Biberli Ekmek Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Antakya'nın meşhur lezzetlerinden biberli ekmeği her öğün sofralarınızda tüketebilirsiniz. Biber, salça, soğan ve baharatlarla yapacağınız harçla şahane bir ekmek tarifi için doğru yerdesiniz.

Antakya Mutfağını Sofralarınıza Taşıyın: Biberli Ekmek Tarifi

Hatay-Antakya mutfağının en sevilen tatlarından biri de biberli ekmektir. Biberli ekmek tarifi Hatay usulü yapıldığında ağız sulandıran ve damat çatlatan bir lezzet haline gelir. Antakya usulü biberli ekmek tarifi olarak da bilinen bu eşsiz lezzet görünüş olarak lahmacuna benzetilse de kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir.

Siz de bu hafta sonu evdekilere bir sürpriz yapmak isterseniz, evde biberli ekmek tarifi deneyebilirsiniz. Salçalı, bol baharatı olan, soğanlı ve biberli ekmek tarifi yaparken, dilerseniz kendi yörenizin peynirini de üzerine ekleyebilirsiniz. Biberli ekmek yapımı için malzemeleri söylemeden önce sadece kahvaltılarda değil, normal öğünlerde ekmek yerine, çay saatlerinde ise farklı bir lezzet olarak da sunabileceğinizi de unutmamalısınız. Hangisini tercih ederseniz edin; en güzel biberli ekmek tarifi için kolları sıvamalı ve mutlaka denemelisiniz.

Akdeniz ve Arap mutfak kültürünün arasında kalmış bu muhteşem lezzeti günün her saati yemek için bazı püf noktalarına da dikkat etmelisiniz. İşte fırında biberli ekmek tarifi için gereken malzemeler, yapım aşaması ve püf noktaları…

Biberli Ekmek Tarifi İçin Gereken Malzemeler

Hamur yapımı için:

  • 4 su bardağı un
  • 3,5 çay bardağı ılık süt
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 çay bardağından biraz az sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yarım yemek kaşığı tuz

Biberli ekmek iç harç yapımı için:

  • 2 tatlı kaşığı acı biber salçası
  • 1 tane orta boy soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 tane acı kırmızı biber
  • 2 tane yeşil biber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 1 çay kaşığı zahter otu
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı tuz (tercihe göre artırılıp azaltılabilir)
  • 1,5 çay kaşığı susam

Biberli Ekmek Yapılışı

  1. Biberli ekmek tarifi için önce hamur hazırlanmalıdır. Bunun için derin bir kapta ılık süt, şeker ve maya karıştırılır.
  2. Daha sonra diğer hamur malzemeleri de kaba ilave edilir ve iyice yoğrulur. Yumuşak ancak ele yapışmayan bir hamur elde edilmelidir.
  3. İstenilen kıvama gelen hamurun üzeri örtülerek bir kenara alınır ve en az 1 saat kadar dinlendirilir. Hazırlanan hamur iyice mayalanmalı ve en az iki katına çıkmalıdır.
  4. Hamur dinlendirilirken susam haricindeki tüm iç malzemeleri rondoya eklenir ve iyice parçalanarak homojen bir karışım elde edilir.
  5. Harç malzemeleri sürülebilir bir kıvama geldiğinde en son üzerine susam da atılarak karıştırılır.
  6. Ekmek hamurunu pişirmek için fırın 200 dereceye ısıtılır. Mayalanan hamurdan küçük bezeler koparılarak lahmacun boyutunda açılır.
  7. Açılan hamurlar yağlı kağıt serilen tepsiye yerleştirilir ve üzerine hazırlanan iç harçtan bolca sürülerek yayılır.
  8. Her bir hamur önceden ısıtılan fırında 20 dakika kadar pişirilir.
  9. Pişirme esnasında mutlaka sürekli ekmekleri kontrol etmelisiniz. Üst tepsidekiler çok daha hızlı piştiğinden yanabilir.

Evde Biberli Ekmek Tarifi İçin Püf Noktaları

Biberli ekmek tarifinin lezzeti hamurunda olduğu için acele etmemeniz gerekir. Bu nedenle mayalanmaya bıraktığınız hamur en az 1 saat, mümkünse 1,5 saat boyunca dinlendirilmelidir. Öte yandan ilk kez biberli ekmek deneyecekseniz ve acı ile çok aranız yoksa acı biber salçasıyla acı biber eklerken çok az miktarda koyabilirsiniz.

Biberli Ekmek Servis Önerisi

Biberli ekmekler fırından çıkar çıkmaz sıcak şekilde servis edilebileceği gibi ılık olarak da tüketilebilir. Akşam yemeklerinde tüketilecekse çoban salatayla birlikte muhteşem bir lezzet olabilir.
Çay saatlerinde servis yaparken, iç harç üzerine sürülmesi için ekstra çemenle de servis yapabilirsiniz.
Biberli ekmekleri küçük parçalar halinde pişirebileceğiniz gibi hamuru tüm tepsiye yayarak ve üzerine harç sürerek de bir bütün halinde pişirebilirsiniz.

Biberli Ekmek Kalorisi Ne Kadardır?

Akdeniz'in efsane lezzetlerinden biri olan fırında biberli ekmek tarifi farklı boyutlarda pişirildiğinde kalori miktarı da değişir. Avuç içi büyüklüğünde bir biberli ekmek yaklaşık olarak 30 kaloridir. Lahmacun büyüklüğünde biberli ekmekler ortalama 85 kalori iken, 50 gramlık bir biberli ekmek 156 kaloridir. Eğer tüm hamurla büyük bir tepsi biberli ekmek yapılacaksa ortalama 520 kalori olduğundan diyet dönemlerinde dikkatle tüketilmesi önerilir.

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