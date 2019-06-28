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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 'ayak bastı parası' önerisi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye gelirlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek turistlerden 'ayak bastı parası' alınması gerektiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 'ayak bastı parası' önerisi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) kuruluşunun 35'inci yılı dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Antalya'yı içine alacak Antalya Turizm Birliği'nin kurulması için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Böcek, tanıtımın önemine değindi.

TURİZM BİRLİĞİ KURULACAK

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede konuşan Başkan Böcek, 35 yılı geride bırakan AKTOB'un geçmiş ve şimdiki dönem yöneticilerine teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 4 dönem boyunca her zaman turizmcilerle kol kola çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, “46 ülkeye gittik ve birçok fuara katıldık. Bugün itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar başta tanıtım olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla turizm birliği çatısı altında Antalya'mızda güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

'KÜÇÜK BİRİKİMLERLE BU OLMUYOR'

Kurulacak turizm birliğinin Antalya'nın tanıtımı için önemli çalışmalar yapacağını ifade eden Başkan Böcek, ilçe belediyelerin de mutlaka bu birlik içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Böcek, turizm birliği ile ilgili şunları söyledi: “İlçeler bu birliğin ve tanıtımın içinde mutlaka olmalı ama öncelik Antalya olmalı. Önce Antalya'yı tanıtacağız ki sonra ilçelerini tanıtabilelim. Biz tanıtımı birlikte yapacağız. Tanıtımlara buna göre para harcayacağız. Küçük birikimlerle bu olmuyor. Antalya bir bütün olarak tanıtılmalı. Turizm yapılan ilçelerde daha düzenli olunmalı. Avrupa Birliği'ne uyum içinde olunmalı."

'AYAK BASTI PARASI' ÖNERİSİ

Başkan Böcek, 14-15 milyon turist ağırlayan Antalya'nın belediye gelirlerinin son derece düşük kaldığına dikkat çekerek, birçok ülkede uygulandığı gibi Antalya'da da ayak bastı parası uygulanabileceğini söyledi. 700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Başkan Böcek, “Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68'i Antalya'ya geliyor. Bu ayak bastı parasının alınması lazım" dedi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti. Gecede, opera sanatçısı Hakan Aysev de konser verdi.

Kaynak: DHA

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ayak bastı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
her şey çok güzel oldu m u şimdi. menderes türel para almıyordu. inşallah antalyaya giriş 1000 tl olsun. al sana hizmet.
adam diyoki türkiyeye gelen turistker hep antalyaya geliyo bizde diğer ülkeler gibi bu turistlerden para alsak ülkemize çok para girer. 15 milyon yabancıdan 1dolar bile alsak 15 milyon dolar girer devletimizin kasasına allah bereket versin. ama kızamıyorum sana güzel kardeşim zaten okuduğunuzu anlayamadığınız için bugünlere geldik
Yabancı turistten bahsediyor adam sen neyin kafasını yaşıyosun cahil cahil konuşuyosun 1 dolar turistleri etkilemez umrunda bile olmaz ama 15 milyon dolar devletin kasasına giren para antalyayı mükemmel yapar
Başkan haklı
erken sapıtma. ayakbastı ne lan adam gelecek ulaşıma para.konaklama para .yeme içme para sandalyeye otursa para alışveriş para .plaja gitse şemsiye senzlong güneşlenmek para taksi para otobüs para .hediyelik alacak para zaten donuna kadar soyuyorsunuz atak basti ne ayaklarını basmasa 2.5 lirayı pazarlık yapan yerliye kalırsınız
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