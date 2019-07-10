Antalya'da 8 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme

8 Mayıs'ta Manavgat'a tatil için gelen Murat B., 5 yıldızlı otele yerleşti. Aynı gün akşam yemekten sonra animasyon ekibinin gösterisini izleyen ve alkol alan Murat B., gece yarısı odasına çıkmak istedi. Kendi odası diye başka bir odanın kapısını anahtar kartla açmaya çalışan Murat B., başarılı olamayınca kapıyı yumruklamaya başladı. Bu sırada odadaki, Rus ailenin kızı E.Z., kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla içeri yuvarlanan Murat B., kızın boynunu ısırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra yatakta uyuyakaldı.

Bir süre sonra odaya gelen çocuğun annesi E.Z., yatakta bir erkeğin yattığını, kızını da çıplak görünce otel güvenlik görevlilerine haber verdi. Kendisini uyandırdıkları için güvenlik görevlileriyle tartışan Murat B., otele çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarmada ifade veren Murat B., sarhoş olduğunu ve bir şey hatırlamadığını belirtti. Pedagog eşliğinde Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan E.Z. ise kapının çalındığını, annesinin kapıyı açamadığını düşündüğünü, bu nedenle kapıyı açtığı sırada bir adamın üzerine yuvarlandığını, birlikte yere düştüklerini söyledi. Yabancı adamın kendisini boynundan ısırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu anlatan E.Z., adamın bir süre sonra uyuduğunu söyledi. Annesinin odaya geldiğini ve otel görevlilerini çağırdığını belirten E.Z., çok korktuğunu anlattı. Anne E.Z. ise odaya girdiğinde kızını çıplak gördüğünü ve yatağında yabancı bir adamın yattığını anlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., tutuklandı.