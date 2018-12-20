Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi!

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yağmurlu havanın ardından yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

HACA SICAKLIĞI 19 DERECEYİ BULDU

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40'larda olduğu kentte denize girenlerin olduğu da görüldü. Rusya'dan 3 yıl önce gelerek Antalya'ya yerleşen Aleksandr Smirnov (69), yaz- kış Antalya'da denize girdiğini ve havanın gayet sıcak olduğunu söyledi. Denizin çok sıcak olduğunu belirten Smirnov, her gün en az 1 kilometre kulaç attığını ifade etti.