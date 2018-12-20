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Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi!

Devrim Karadag Devrim Karadag
YAŞAM  | 20.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya, yazdan kalma günler yaşıyor. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi!

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yağmurlu havanın ardından yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

HACA SICAKLIĞI 19 DERECEYİ BULDU

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40'larda olduğu kentte denize girenlerin olduğu da görüldü. Rusya'dan 3 yıl önce gelerek Antalya'ya yerleşen Aleksandr Smirnov (69), yaz- kış Antalya'da denize girdiğini ve havanın gayet sıcak olduğunu söyledi. Denizin çok sıcak olduğunu belirten Smirnov, her gün en az 1 kilometre kulaç attığını ifade etti.

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Fethiye'den Antalya'ya tatil için gelen Ali Er ise sahilde balık tutarak sıcak havanın keyfini sürdü. Doğuda karlı havanın etkisini sürdürdüğünü hatırlatan Er, “Doğu ve Güneydoğu'da insanlar karla mücadele ederken Antalya'da denize giriliyor. Birkaç gündür yağmurluydu ama şimdi çok güzel bir hava var. Yaz kış gelirim" dedi.

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Sıcak havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz Antalya hava sıcaklığı güneş

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