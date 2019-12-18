Antalya'da banka müdürünün 30 milyon TL'lik zimmet davası!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında banka müdürü, çalışanları, döviz bürosu sahibi ve çalışanlarının bulunduğu biri tutuklu 13 sanık hakkında, "Nitelikli bankacılık zimmeti suçuna iştirak" suçlamasından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Alanya'daki bir bankada yöneticilik yapan tutuklu sanık A.İ'den haber alınamaması üzerine banka şubesi kasasında yapılan sayımda 29 milyon 986 bin 853 lira noksanın tespit edildiği ve A.İ'nin banka parasını kendisi ve üçüncü kişiler çıkarına kullanarak zimmetine geçirdiği kaydedildi.

İŞLEMLER KAYITLARA GEÇİRİLMEMİŞ

Kasa noksanının oluşumunda A.İ'nin şube içindeki bazı kişiler ve döviz bürolarıyla girmiş olduğu borç alacak ilişkisiyle döviz alım-satım işlemlerinin etkili olduğu belirtilen iddianamede, bu işlemler sırasında bir takım kişilerin şubeye çanta veya torbalarla yüklü miktarda para getirip şubeden para götürdüklerine işaret edildi.

İddianamede, bankadaki şüpheli işlemlerinin çoğunun banka kayıtlarına bilerek ve isteyerek yansıtılmadığı da aktarıldı.