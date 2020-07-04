SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Antalya'da Başakşehir'e "fair-play" tepkisi

Antalya'da Başakşehir'e "fair-play" tepkisi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2020 23:43 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da oyuncular, Başakşehir maçının ardından yedikleri ilk golün öncesinde yaşananlara tepki gösterdi.

Antalya'da Başakşehir'e "fair-play" tepkisi

Antalyaspor'da Adis Jahovic ve Amilton, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından, rakiplerinin attığı ilk golde fair playe uygun davranmadığını belirterek isyan etti.

Jahovic, Podolski'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve topun kendilerine verilmesi gerektiğini kaydederken, "Türkiye Ligi'nde fair play acaba yeterinde uygulanıyor mu? Pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi ve akabinde gol yedik. Türkiye'de fair play ne kadar uygulanıyor, eleştirmek gerek. Bir sonraki maçlara bakacağız, maalesef bu seri bitti" dedi.

AMILTON: "TOPUN BİZE VERİLMESİ GEREKİYORDU"

Amilton ise, topun kendilerine verilmesi gerektiğini belirtirken, "Podolski sahanın dışındayken topun bizde olması gerekiyordu, topun bizde kalması gerekiyordu.Maalesef topu bize vermediler ve sonrasında yediğimiz bir gol var. Sonrasında 2. golü atarak maçı bitirmeyi başardılar. Biz sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
Lider, kritik virajı döndü!Lider, kritik virajı döndü!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

F.Bahçe'nin yeni Alex'ini açıkladı

F.Bahçe'nin yeni Alex'ini açıkladı

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

Arda Turan, Florya'ya geri dönüyor

Arda Turan, Florya'ya geri dönüyor

F.Bahçe'nin yeni koçu belli oldu

F.Bahçe'nin yeni koçu belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mesut Özil sürprizi!

Mesut Özil sürprizi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı

Demba Ba'ya seyircisiz maçta su şişesi atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da Başakşehir'e "fair-play" tepkisi

Antalya'da Başakşehir'e "fair-play" tepkisi

ÖZET | Antalyaspor - Başakşehir maç sonucu: 0-2

Lider, kritik virajı döndü!

Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı

Başakşehir transferi bitirdi

Başakşehir'den Mesut Özil sürprizi

Mesut Özil sürprizi!

Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Başakşehir'de test sonuçları belli oldu

Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

Danijel Aleksic tepki gösterdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.