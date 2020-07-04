Antalya'da Başakşehir'e "fair-play" tepkisi

Antalyaspor'da Adis Jahovic ve Amilton, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından, rakiplerinin attığı ilk golde fair playe uygun davranmadığını belirterek isyan etti.

Jahovic, Podolski'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve topun kendilerine verilmesi gerektiğini kaydederken, "Türkiye Ligi'nde fair play acaba yeterinde uygulanıyor mu? Pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi ve akabinde gol yedik. Türkiye'de fair play ne kadar uygulanıyor, eleştirmek gerek. Bir sonraki maçlara bakacağız, maalesef bu seri bitti" dedi.

AMILTON: "TOPUN BİZE VERİLMESİ GEREKİYORDU"

Amilton ise, topun kendilerine verilmesi gerektiğini belirtirken, "Podolski sahanın dışındayken topun bizde olması gerekiyordu, topun bizde kalması gerekiyordu.Maalesef topu bize vermediler ve sonrasında yediğimiz bir gol var. Sonrasında 2. golü atarak maçı bitirmeyi başardılar. Biz sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



