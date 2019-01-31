Antalya'da bisikletli tacizciye 15 yıl hapis cezası!

Olay, geçen yıl Ocak ayında Kepez ilçesinde meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi'nde ekmek almak için evden çıkan ilkokul öğrencisi R.K.'yı (8) , Mehmet E.(31), bisikletiyle takip etmeye başladı. Mehmet E. marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet E., daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet E.'yi aynı mahallede yakaladı.
Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., olaydan bir hafta önce de Teomanpaşa Mahallesi'nde Z.Ö.B.'yi (13) taciz ettiği belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Mehmet E., son kez hakim karşısına çıktı. R.K.'ye karşı 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.Ö.B.'ye karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması istenen sanık Mehmet E.'nin mahkemedeki son sözü, "Anneme gideceğim ben" oldu.
Mahkeme heyeti, Mehmet E.'nin eyleminin her iki çocuğa karşı sarkıntılık düzeyini geçip, istismar olduğuna kanaat getirdi. Heyet, Mehmet E.'nin suç tarihinde 12 yaşını tamamlamayan R.K.'ya 'cinsel istismar suçu'nu işlediğini dikkate alarak, 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mehmet E., suç tarihinde 12 yaşını dolduran Z.Ö.B.'ye karşı da 'cinsel istismar suçu'ndan dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. (DHA)
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