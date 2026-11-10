Bir günde değişecek: Sibirya soğukları gidiyor, yalancı bahar geliyor! Sıcaklık 23 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis etkili olacak.

ANKARA'YA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ankara'da bugün kar yağışı bekleniyor. Başkentte en yüksek hava sıcaklığının 6 derece olacağı tahmin edilirken, kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kentin bazı ilçelerinde sağanak geçişleri yaşanabilecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası çarşamba gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak. İstanbul'da güneyli yönlerden esecek rüzgarın zamanla kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor.

Lodosla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin artış yaşanacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 18, Ankara'da 10 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Aynı gün sağanak yağışın görüleceği İzmir'de termometreler 22 dereceyi gösterecek. Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde ise sıcaklıkların 20-21 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıkların 10-15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR 23 DERECEYİ GÖRECEK

Perşembe ve cuma günleri de sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonuna gelindiğinde ise yalancı bahar etkisini daha fazla hissettirecek.

Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 21-22 dereceye, Ankara'da ise 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıkların 20-23 derece aralığında olması öngörülüyor.