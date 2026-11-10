Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir günde değişecek: Sibirya soğukları gidiyor, yalancı bahar geliyor! Sıcaklık 23 dereceye çıkacak

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini daha ılık bir havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren birçok kentte sıcaklıklar hızla yükselecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde bahar havası etkisini gösterecek. Hafta sonu ise termometreler 23 dereceyi görecek.

Bir günde değişecek: Sibirya soğukları gidiyor, yalancı bahar geliyor! Sıcaklık 23 dereceye çıkacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bir günde değişecek: Sibirya soğukları gidiyor, yalancı bahar geliyor! Sıcaklık 23 dereceye çıkacak 1

ANKARA'YA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ankara'da bugün kar yağışı bekleniyor. Başkentte en yüksek hava sıcaklığının 6 derece olacağı tahmin edilirken, kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kentin bazı ilçelerinde sağanak geçişleri yaşanabilecek.

Bir günde değişecek: Sibirya soğukları gidiyor, yalancı bahar geliyor! Sıcaklık 23 dereceye çıkacak 2

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası çarşamba gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak. İstanbul'da güneyli yönlerden esecek rüzgarın zamanla kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor.

Lodosla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin artış yaşanacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 18, Ankara'da 10 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Aynı gün sağanak yağışın görüleceği İzmir'de termometreler 22 dereceyi gösterecek. Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde ise sıcaklıkların 20-21 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıkların 10-15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bir günde değişecek: Sibirya soğukları gidiyor, yalancı bahar geliyor! Sıcaklık 23 dereceye çıkacak 3

HAFTA SONU SICAKLIKLAR 23 DERECEYİ GÖRECEK

Perşembe ve cuma günleri de sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonuna gelindiğinde ise yalancı bahar etkisini daha fazla hissettirecek.

Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 21-22 dereceye, Ankara'da ise 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıkların 20-23 derece aralığında olması öngörülüyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk Çiçeği’nin ismi nereden geliyor? Atatürk Çiçeği’nin ismi nereden geliyor?
İçtiğimiz suyun içinden çıktı, 240 bin tane tespit edildi! İçtiğimiz suyun içinden çıktı, 240 bin tane tespit edildi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sıcak hava balonu Sibirya bahar soğuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.