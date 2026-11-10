Atatürk Çiçeği’nin ismi nereden geliyor? Türkiye’ye gelişinin ardındaki hikaye ortaya çıktı

Bilimsel adı Poinsettia olan bitki, Türkiye'de Atatürk Çiçeği olarak tanınıyor. Bitkinin ülkemize gelişinin Atatürk'ün girişimiyle gerçekleştiği ve Atatürk'ün çiçeğe duyduğu ilginin zamanla bu ismin kullanılmasına neden olduğu aktarılıyor.

Atatürk'ün doğaya ve bitkilere olan ilgisi, Yalova Termal'deki bahçe düzenlemelerinde de kendini gösteriyordu. Burada görev yapan bahçıvan Pandelli Roketos'un anlatımlarına göre Atatürk, çiçeklerle yakından ilgileniyor ve Poinsettia'nın yetiştirilmesine de özel önem veriyordu. Bitkinin Türkiye'de Atatürk Çiçeği adıyla anılmaya başlaması da bu dönemle ilişkilendiriliyor.

Atatürk'ün bu çiçeğe duyduğu yoğun ilgi, bakımına gösterdiği özen ve bitkinin ülkeye onun girişimleriyle kazandırılmış olması, zaman içinde Türk milletinin bu çiçeği lideriyle özdeşleştirmesine yol açtı. Kısa sürede halk arasında benimsenen bitki, dünyadaki adının aksine Türkiye'de sonsuza dek "Atatürk Çiçeği" olarak anılmaya başlandı. Liderin doğaya bıraktığı bu canlı miras, bugün hala onun adıyla evleri renklendirmeye devam ediyor.