Mynet Trend

Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama

sesamos sesamos
YAŞAM  | 23.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş çetesine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olmak üzere 6 kişi tutuklandı.

Antalya'da fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda A.S. (17) A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. isimli kadın ile (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında da para karşılığı fuhuşsa aracılık ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 6 şüpheli 7 saat süren sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

(İHA)

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildiMarmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi
91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya fuhuş operasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

Vahşetten saniyeler önce... Öldürmek için böyle beklemiş

Vahşetten saniyeler önce... Öldürmek için böyle beklemiş

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi

Bursa'da 91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 TL para çıktı

91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Konforlu ve ekonomik tatil mümkün

Konforlu ve ekonomik tatil mümkün

Karısını saatlerce rehin aldı, açıklaması 'pes' dedirtti

Karısını saatlerce rehin aldı, açıklaması 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.