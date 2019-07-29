Mynet Trend

Antalya'da haftasonu yoğunluğu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.07.2019 07:48 | Son Güncelleme

'Turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyenler haftasonu sahillere akın etti.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-05 21:05:00
Antalya
2019-08-05 22:20:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-12 19:25:00
İstanbul
2019-08-12 20:55:00
522.64 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-05 05:40:00
Antalya
2019-08-05 06:50:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-12 14:00:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-12 15:15:00
539.18 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-05 19:55:00
Antalya
2019-08-05 21:25:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-08-12 17:50:00
İstanbul
2019-08-12 19:20:00
637.62 TL
SATIN AL

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ile yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Plaj şemsiyeleri ile güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi. Bazı kişiler ise su sporları yaparak eğlendi.

Sıcak hava dolayısıyla kent merkezindeki caddelerin ise kalabalık olmadığı dikkati çekti. (AA)

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerlerBüyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler
Masalları andırıyor! Mutlaka görmelisiniz...Masalları andırıyor! Mutlaka görmelisiniz...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Tatil

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da mavi ve yeşilin buluştuğu nokta: Düden Şelalesi

Antalya'nın büyüleyen güzelliği! Mutlaka görmelisiniz

Muhteşem alanlarıyla insanı büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Masalları andıran atmosferi ile mutlaka görülmesi gereken Ihlara Vadisi

Masalları andırıyor! Mutlaka görmelisiniz...

Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla Kastamonu’da gezilecek yerler

Kastamonu’da gezilecek yerler!

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık

Yeşilin her tonunu barındırıyor! Turistlerin ilgisini çekiyor

Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'

70 yıl önce yapıldı! Herkesin ilgisini çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.