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Antalya'da her yerde aranıyordu! Vatandaşlardan ihbar yağıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Antalya’da 4 gün önce akşam saatlerinde hayvanat bahçesindeki çitleri aşarak ormanlık alana kaçan kurt, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde üç ayrı noktada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seyir halindeki okul aracından çekilen görüntülerde öğrencilerin kurdu ıslıkla çağırması dikkat çekti.

Olay, 4 gün önce 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer kurt ve köpeklerle sürekli kavga eden bir kurt, bir süre önce başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, akşam saatlerine doğu çitlerini aşarak hayvanat bahçesinin sınırlarının dışına çıktı.

TESADÜFEN GÖRÜLDÜ

Ormanlık alana doğru ilerleyen kurdu bulmak için polis arama çalışması başlattı. Kurt, ormanlık alana kaçışının ardından tesadüfen o bölgeden geçen bir veteriner hekim tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 4 gündür bulunamayan kurt halen aranırken ikinci görüntü hayvanat bahçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Duacı köyünden geldi.

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ÇOCUKLARI GÖREN KURT ORADAN KAÇTI

Okul servisiyle seyir halindeyken tarladaki kurdu gören öğrenciler hemen cep telefonlarına sarılıp ıslık çalarak ve çeşitli sesler çıkartarak kurdu yanlarına çekmeye çalıştı. Çocukları gören kurt, korkarak olay yerinden uzaklaştı. Aynı bölgede araçla seyir halindeyken bir anda kurdu karşısında gören vatandaşlar da şaşkına döndü. Hemen belediyeyi arayıp kaçan kurdun tam karşısında olduğunu söyleyen vatandaşlar hayvanı bir süre görüntüledikten sonra uzaklaştı.

Vatandaşlar, kurtla karşılaştıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. kurt ile ilgili Antalya'nın farklı bölgelerinden çok sayıda ihbar geldiği ancak yoğunluğun Döşemealtı bölgesinden olduğu bildirildi. (İHA)

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Kafesinden kaçan Her yerde aranıyor
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kürt firar

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