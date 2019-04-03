Mynet Trend

Kafesinden kaçan "Firari kurt" ormanlık alanlarda aranıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Antalya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Hayvanat Bahçesi'nden kaçan kurdun yakalanması için ormanlık alanlardaki fotokapan sayısı artırıldı.

Antalya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, aynı kafeste kaldığı kurtlarla kavga ettiği için 1 Nisan'da kafesi değiştirilmek istenirken kaçan yaban kurdunu yakalama çalışmaları sürüyor. Hayvanat bahçesine yakın bölgede ve yaban hayatının yoğun olduğu Termessos Milli Parkı'nda arama çalışması yapıldı.

20190403_2_35800982_43249739_Web

FOTOKAPAN İLE ARAŞTIRILIYOR

Bölgede 5 ekip ve sayısı artırılan fotokapanlarla kurdun yeri tespit edilmeye çalışılıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Kadir Tekdemir, kurdun kaçtığını haberlerden duyduklarını söyledi. Kurtlardan korkmadığını anlatan Tekdemir, "İnsanlara alışık olduğu için zarar vereceğini düşünmüyorum. Buraya alıştığı, kafeste büyüdüğü için yine bu yakınlarda olduğunu düşünüyorum. Kaçtığına da bir taraftan sevindim. Özgürlüğüne kavuştu. Hapsetmemek lazım." dedi.

20190403_2_35800982_43249742_Web

KAÇTIĞINI DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK

Hayvanat bahçesi esnaflarından Hasan Erdem, kurdun doğaya kaçtığını, insanlara zarar vereceğini düşünmediğini ifade etti. Marmaris'ten Antalya'ya tatile gelen Enes Ünvanlı ise hayvanat bahçesini beğendiğini belirterek, "Buraya gelince kurdun kaçtığını öğrendim. Kaçtığını duyunca çok şaşırdık." diye konuştu. (AA)

20190403_2_35800982_43249743_Web

20190403_2_35800982_43249744_Web

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Londra’da Lale Gökdeleni’ne onay çıktıLondra’da Lale Gökdeleni’ne onay çıktı
1 yılda 8 bin kez acil servisi arayıp küfür eden adama hapis1 yılda 8 bin kez acil servisi arayıp küfür eden adama hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kürt firar

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

Londra’da Lale Gökdeleni’ne onay çıktı

Londra’da Lale Gökdeleni’ne onay çıktı

1 yılda 8 bin kez acil servisi arayıp küfür eden adama hapis

1 yılda 8 bin kez acil servisi arayıp küfür eden adama hapis

Akıllı robotu Promobot, yıllar sonra başbakanı tanıdı

Akıllı robotu Promobot, yıllar sonra başbakanı tanıdı

İlçeye inen kurt paniğe neden oldu

İlçeye inen kurt paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.