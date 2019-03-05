Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi sahil bölgesinden görülen ve yaklaşık 500 metre açıkta oluşan hortum, Bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Hortumun çıktığı bölgede yaşayan Abdurrahman Güzel "Finike ilçesi istikametinden Kumluca istikametine ilerlerken saat 14.00 sıralarında birden hortumu fark ettim, bu yıl hava durumu bir anda beklenmedik şekilde değişebiliyor. Mahallenin biri günlük güneşlik diğeri yağmurlu olabiliyor. Hemen telefon ile fotoğraf çektim. Umarım zarar gören olmamıştır" dedi. (İHA)
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