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Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 07:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi sahil bölgesinden görülen ve yaklaşık 500 metre açıkta oluşan hortum, Bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Hortumun çıktığı bölgede yaşayan Abdurrahman Güzel "Finike ilçesi istikametinden Kumluca istikametine ilerlerken saat 14.00 sıralarında birden hortumu fark ettim, bu yıl hava durumu bir anda beklenmedik şekilde değişebiliyor. Mahallenin biri günlük güneşlik diğeri yağmurlu olabiliyor. Hemen telefon ile fotoğraf çektim. Umarım zarar gören olmamıştır" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hortum

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