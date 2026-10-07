Ne fiş var ne kablo! Bu araç lastiklerinden şarj oluyor

Şirket, yoldan araca enerji aktarımında yüzde 90’ın üzerinde verimlilik bildirdi ve otobüslerin çalışma günü boyunca taşıdığı büyük bataryaları küçültmeyi hedefliyor.

OTOBÜSLERİ DURAKTA BEKLERKEN ŞARJ EDEN SİSTEM

Geleneksel kablosuz araç şarj sistemlerinde zemindeki bir bobin ile aracın altındaki ikinci bobin arasında enerji aktarımı gerçekleştiriliyor. İki bobin arasındaki mesafe araç tasarımına göre değişiyor ve enerji aktarım verimliliğini etkiliyor.

Winduction ise alıcı bobinleri özel tasarlanmış otobüs lastiklerinin içerisine yerleştirerek yola yaklaştırıyor. Şirkette teknolojiden sorumlu olan ETH mezunu Sylvan Fricker, “Herhangi bir araçta zeminle her zaman temas halinde olan tek şey tekerlektir” dedi.

Yola gömülü bir taban plakasındaki bobinler elektrik şebekesine bağlanarak manyetik alan oluşturuyor. Otobüs durduğunda lastiğin içerisindeki ikinci bobin seti enerjiyi alarak bataryaya aktarıyor.

Fricker, “Bobinleri tekerleğin içine entegre ederek yol ile şasi arasındaki büyük aktarım mesafesini en aza indiriyoruz” ifadesini kullandı. Bildirilen verimlilik, yoldan araca aktarım sırasında enerjinin yüzde 10’undan daha azının kaybolduğu anlamına geliyor.

ÇELİK İÇERMEYEN ÖZEL OTOBÜS LASTİKLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Bobinlerin lastik içine yerleştirilmesi bir malzeme zorluğunu da beraberinde getiriyor. Geleneksel otobüs lastiklerinde stabilite sağlamak amacıyla çelik kuşaklar kullanılıyor; ancak bu çelik manyetik alanla etkileşime girerek enerjiyi ısıya dönüştürüyor.

Winduction CEO’su Laurin Schwitter, “Sistemimizin çalışmasını sağlamak için iş ortaklarımızla tamamen yeni, çelik içermeyen bir lastik geliştirmek üzere iş birliği yapıyoruz” dedi.

Şirkete göre bu lastiklerin birim maliyeti daha yüksek; ancak kurucular, bu harcamanın genel otobüs satın alma ve işletme maliyetlerine kıyasla düşük kalmasını bekliyor.

DAHA KÜÇÜK BATARYALAR OTOBÜSLERİN AĞIRLIĞINI AZALTABİLİR

Düzenli şarj duruşları, otobüslerin daha küçük bataryalar taşımasına olanak tanıyabilir. Bu da satın alma maliyetlerini düşürebilir, araç ağırlığını azaltabilir ve yolculara daha fazla kapasite bırakabilir.

Winduction şu anda araç satın alma, elektrik, bakım, altyapı, personel ve finansman alanlarındaki tasarrufları değerlendiriyor. Ulaşım şirketleriyle yürütülen bir fizibilite çalışmasında olası faydalar hesaplanıyor; kesin tasarruf ise güzergâha göre değişiyor.

24 DURAKLI HATTA YALNIZCA İKİ ŞARJ NOKTASI YETERLİ OLABİLİR

Zürih Havalimanı ile Zürih Oerlikon arasındaki güzergâh için Winduction, 24 duraktan yalnızca ikisinde şarj plakalarına ihtiyaç duyulacağını hesaplıyor.

Otobüslerin 16 saatlik çalışma süresi boyunca toplam üç saatlik şarj biriktireceği öngörülüyor. Aynı hatta kullanılan mevcut elektrikli otobüsler ise gece depoda beş saat boyunca birlikte şarj ediliyor.

Şarj işleminin gün içerisine dağıtılması, şebekedeki eş zamanlı talebi azaltabilir ve gündüz saatlerinde üretilen güneş enerjisinden yararlanmayı sağlayabilir.

İLK YOLCU TAŞIYAN PİLOT UYGULAMA 2028’DE PLANLANIYOR

Winduction, İsviçre’deki Winterthur’da test altyapısı inşa ediyor; şirketin buradaki tesislerinde bir laboratuvar ve özel bir test durağı bulunuyor.

Bir sonraki geliştirme aşaması, sistem bileşenlerinin endüstriyel kullanıma yakın bir yapılandırmada bütünleştirilmesine odaklanıyor. Ardından dönüştürülmüş bir otobüsün şirketin kendi tesisi dışında test edilmesi planlanıyor.

Şirket, yolcu taşıyan ilk pilot uygulamasını 2028 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor. Zürih Havalimanı bölgesindeki ulaşım işletmecileriyle görüşmeler de devam ediyor.

Kaynak: Interesting Engineering