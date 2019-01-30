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Antalya'da iğrenç olay! Parktaki erkek çocuklarına taciz

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YAŞAM  | 30.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

Antalya'daki çocuk parkında iğrenç olay! Parkta oyun oynayan üç erkek çocuğuna yaklaşan 56 yaşındaki Remzi Y, iddiaya göre çocukları 'Öpüşelim mi?' diyerek taciz etti.

Antalya'da iğrenç olay! Parktaki erkek çocuklarına taciz

Antalya'da, parkta 3 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Remzi Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Ocak günü saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Evlerinin önündeki parka inen M.İ. (12), B.S. (15) ve M.B. (11) adlı erkek çocukları, burada bir süre vakit geçirdi.

ÇOCUKLARIN YANLARINA YAKLAŞIP TACİZ ETTİ

Çocuklar, iddiaya göre, parkta oturduğu sırada Remzi Y. (56), yanlarına geldi. Çocuklara önce "Öpüşelim mi?" diyen Remzi Y, daha sonra cinsel tacizde bulundu. Çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla polise haber verildi.

TUTUKLANDI!

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Remzi Y.'yi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Çocuklar ise bilgilerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette sorgulanan Remzi Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Çocuk park taciz

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