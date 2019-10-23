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Antalya'da iş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Antalya'da havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi. İş yerlerinin yandığı haberini alıp gelen Sema İşler, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü.

Antalya'da iş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta bulunan, havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı.

'HEMEN KOŞUP GELDİK'

İş yerlerinin yandığı haberini alıp gelen Sema İşler, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Dedesi Muammer Kabadayı ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Sema İşler, "Kahvaltı yaptığımız sırada iş yerimizin yandığı haberini aldık. Hemen koşup geldik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum ama bu iş yerinden kaç aile evine ekmek götürüyor." dedi.

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Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Iş Yeri yangın

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