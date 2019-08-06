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Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı! JLO hayranları uzun kuyruklar oluşturdu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 06.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,"It's My Party" turnesi kapsamında Antalya'da sahneye çıktı. Lopez hayranları otel önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı! JLO hayranları uzun kuyruklar oluşturdu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de "It's My Party" turnesi kapsamında konser veriyor.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, vereceği konser için Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. 90 kişilik özel ekibiyle birlikte 2 uçakla gelen Lopez, polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e giriş yaptı.

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Konserin biletleri dün tükenirken, Jennifer Lopez’i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro ödedi.

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ÖZEL MİSAFİR İÇİN LOCA AYRILDI
Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Jennifer Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu. Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin gelmesi bekleniyor.

OTEL ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Konsere dakikalar kala Regnum Carya Otel'in önünde uzun araç kuyruklarıyla doldu. Otelin girişine kurulan bilet standından davetliler biletlerini temin etti, davetlilere üzerinde Jennifer Lopez yazılı bileklik hediye edildi. Otelde konaklayan misafirlerin yanı sıra, konser için dışarıdan gelen biletli izleyiciler de büyük bir kitle oluşturdu. Oldukça heyecanlı davetlilerin kimini yerli, kimini ise yabancı hayranlar oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez Antalya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
la normal bilet 7 bin loca 30 bin diyor bukadar para varmı bizimkilerde
Bence maliyenin, bu kadar para ödeyenleri en kısa sürede takibe almalıdır.Normal yollar ile ve alın teri ile kazanılmış bir paraları varsa şayet 50.000 euro bir konsere verilemez bence...
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