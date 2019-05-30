Antalya’da kadınlar plajı yaz sezonunu açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’nde 72 dönümlük alanda açılan kadınlar plajı, bu yıl sezonu 1 Haziran Cumartesi günü açıyor. Bakım ve onarım çalışmalarının yüzde 90 tamamlandığı plajda yerli ve yabancı turistler açılışı beklemeden deniz ve güneşin keyfini çıkartmaya şimdiden başladı. Girişlerin ücretsiz olduğu plaj, 15 Ekim’de yaz sezonunu kapatacak ancak sezon boyunca açık kalacak. Tüm sahil personellerinin kadınlardan oluştuğu plajda 13 güvenlik personeli, 2 cankurtaran ve 6 temizlik görevlisi bulunuyor. Turistlerin de ilgi gösterdiği ve her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış yaşanan plajın artan turizm verileri ve bayram tatili göz önüne alınarak bu yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.

Sezon hazırlıklarına bir ay önce başladıklarını belirten Anet Sarısu Şube Müdürü Cengiz Kocaoğlu, plajın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. 1 Haziran’da sezonu açacaklarını ifade eden Kocaoğlu, "15 Ekim tarihinde yaz sezonunu kapatacağız. Sabah 08.00-21.00 saatleri arasında sadece kadın ziyaretçiler plajdan yararlanabilecek. Saat 21.00’dan sonra ise karma şekilde devam edilebilecek" dedi.