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Antalya'da korku dolu onlar kamerada! 750 metrede paraşütün ipleri koptu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış için havalanan pilot Tulgay Özden ve beraberindeki Danimarkalı 70 yaşındaki turist, paraşütün ipi kopunca denize acil iniş gerçekleştirdi. Yaklaşık 750 metre yükseklikte yamaç paraşütünün iplerinin kopmasının ardından yaşananlar, paraşütteki kameraya yansıdı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Akçalı Tepesi’nden yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren 70 yaşındaki Danimarkalı turist ile beraberindeki pilot deniz üstüne geldiği sırada ana bağlantı ipleri koptu. Yaklaşık 750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte pilot olaya anında müdahale ederek denize acil iniş yaptı.

Tatil için Alanya'ya gelen 70 yaşındaki Danimarkalı kadın hafta sonu pilot Tulgay Özden eşliğinde denize yaklaşık 700 metre yükseklikteki Akçalı Tepesi’ndeki pisten yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Havada bir süre süzüldükten sonra yaklaşık 750 metredeyken bilinmeyen nedenle yamaç paraşütündeki ana bağlantı iplerinin 9 tanesi koptu. Bunun üzerine iplerin koptuğu fark eden pilot Özden, olaya anında müdahale ederek yedek paraşütü açtı. Yaklaşık 250 metrede yedek paraşütü açılan Özden beraberindeki turist ile denize zorunlu iniş yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

'HIZLI BİR KARARLA YEDEK PARAŞÜTÜMÜZÜ AÇTIK'

Yaklaşık 20 yıldır sportif havacılık alanında faaliyet gösterdiğini aktaran uçuş eğitmeni Tulgay Özden, çeşitli hava araçlarında pilot lisansı olduğunu söyledi. Özden, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:

"Yaklaşık 20 yıldır da yamaç paraşütü faaliyetiyle uğraşıyorum ve 10 bin 500’e yakın bir uçuş tecrübem var. İki gün önce saat 15.00 sıralarında bir uçuş gerçekleştirdik. Buradan kalktığımızda çok fazla irtifa kaybetmedik. Hava şartları da uçmaya elverişliydi. Bu uçuş sırasında deniz üstüne geldiğimiz sırada müşterilerimizin hoş zaman geçirmeleri için çeşitli küçük akrobasi hareketler yaptığımız oluyor. Bu akrobasi hareketleri yaparken henüz tespit edemediğimiz sebepten dolayı paraşütün sağ tarafındaki ana taşıcı iplerinin 9 adeti koptu. Deniz üstündeyken 750 metredeyken yaşanan bu kopma neticesinde aldığımız eğitim ve tecrübeler doğrultusunda hızlı bir şekilde karar vererek yedek paraşütümüzü açtık. Denize 250-300 metredeyken yedek paraşütümüzü açtık. Daha sonra denize acil inişimizi gerçekleştirdik. O yükseklikten aşağı güvenli bir şekilde indik. Yolcumuzda ve bizde herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya paraşüt İp

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