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Antalya'da korkulu anlar! Arkadaşının 'yapma' sesini duyup telefona sarıldılar

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YAŞAM  | 25.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Antalya'da, intihar etmek için falezlere çıkan lise öğrencisi H.C. (17), polis ekiplerinin çabasıyla eyleminden vazgeçti.

Antalya'da korkulu anlar! Arkadaşının 'yapma' sesini duyup telefona sarıldılar

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Okul çıkışı arkadaşıyla birlikte park giden lise öğrencisi H.C., burada falezlere çıkıp intihara kalkıştı. Arkadaşının 'yapma' sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekibi, falezlerde bekleyen H.C. ve onu ikna etmeye çalışan arkadaşına seslenerek dikkatlerini çekmeye çalıştı. Bu sırada ayağa kalkan H.C., uçurumun kenarına doğru yürümeye başladı. Genç kızın yanına giden polisler, bir süre konuştukları H.C.'yi ikna etmeyi başardı. Çıkarıldığı parkta oturup, bir süre gözyaşı döken H.C., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya falez intihar

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