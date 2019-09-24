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Antalya'da korkunç olay! Ormanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

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HABER  | 24.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.

Antalya'da korkunç olay! Ormanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Maarif bölgesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ormanlık bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde beyaz çizgili tayt bulunan, büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedinde inceleme yaptı.

Jandarma, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

(DHA)

18 gündür kayıp olan kadının cesedi, ormanda parçalanmış halde bulundu18 gündür kayıp olan kadının cesedi, ormanda parçalanmış halde bulundu
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Antalya Korkuteli

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