Antalya'da kuyumcuya girmeye çalışan kişiyi jandarma suçüstü yakaladı

Antalya'nın Avsallar mahallesi Söğüt caddesinde devriye gezen Yeşilköy Jandarma ekipleri, gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü. Şüphelenen ekipler şahsı yakalayarak ifade almak üzere İncekum Jandarma Karakoluna götürdü. Özbek uyruklu olduğu tespit edilen İ.K. isimli şahıs, karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti.

Savcılığa sevk edilen İ.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya cezaevine gönderildi.

"JANDARMA EKİPLERİ OLMASA DÜKKANIM SOYULMUŞTU"

Kuyumcu dükkanı sahibi Salih Altınok dikkatleri ve çalışmalarından dolayı İncekum Jandarma ekiplerine teşekkür etti. Hırsızdan şikayetçi olduğunu belirten Altınok, "Gece 3'te butiğe gireceğini söylemiş. Onun kuyumcuya geldiği her halinden belliydi. Zaten karakolda itiraf etti. Jandarma ekipleri olmasaydı benim dükkanım soyulacaktı. Suçüstü yakalamışlar. Yeşilköy Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyorum." dedi.

(İHA)

