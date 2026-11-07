Market arabasını yerine bırakan kişilerin ortak özelliği! Psikolojiye göre nedeni farklı

Marketlerde alışverişini tamamlayan bazı kişiler kullandıkları arabayı belirlenen alana geri götürürken bazıları ise otoparkta bırakmayı tercih ediyor. Önemsiz görünen bu davranışın altında psikolojik açıdan bir analiz yatıyor. İspanyol psikolog ve yazar Maria Esclapez'in sosyal medyada gündeme getirdiği “alışveriş arabası teorisi”, insanların herhangi bir zorunluluk veya ödül olmadan doğru olduğunu düşündükleri davranışları sergileyip sergilemediklerine odaklanıyor.

ALIŞVERİŞ ARABASINI YERİNE BIRAKANLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

Alışveriş arabası teorisine göre bir kişinin kullandığı arabayı yerine götürmesi, yalnızca düzenli ve titiz olmasıyla açıklanmıyor. Bu davranışın arkasında, başkalarını düşünme ve ortak kullanım alanlarına karşı sorumluluk hissetme gibi özelliklerin bulunabileceği öne sürülüyor.

Çünkü alışveriş arabasını yerine bırakmak, çoğu durumda kişinin doğrudan bir kazanç elde etmesini sağlamıyor. Buna rağmen bu davranışı tercih eden kişiler, kendilerinden sonra aynı alanı kullanacak insanları da düşünmüş oluyor.

Psikolog Maria Esclapez, sosyal medyada paylaştığı bir videoda alışveriş arabası teorisinin neden dikkat çekici olduğunu anlattı. Esclapez'e göre alışveriş arabasını yerine götürmek, insanların kolaylıkla doğru davranış olarak tanımlayabildiği basit bir eylem. Ancak bu davranışı gerçekleştirmeyen kişiler çoğu zaman herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmıyor. Arabayı yerine bırakanlara da özel bir ödül verilmiyor. Teorinin temelinde tam olarak bu durum yer alıyor.

Bir kişi, kendisini zorlayan herhangi bir kural veya ödül beklentisi bulunmadığında da doğru olduğunu bildiği davranışı sergiliyor mu? Alışveriş arabası teorisi, bu sorunun yanıtını gündelik hayattan küçük bir örnek üzerinden tartışıyor.

PSİKOLOGDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Esclapez, konunun sosyal medyada paylaştığı bir alışveriş arabası fotoğrafının ardından gündeme geldiğini belirtti. Otoparkta terk edilmiş bir alışveriş arabasının fotoğrafını paylaşan psikolog, insanların empati düzeyinin bu tür davranışlarla ilişkilendirilebileceğine dair daha önce karşılaştığı bir düşünceyi takipçilerine aktardı.

Paylaşımın ardından kendisine çok sayıda mesaj geldiğini söyleyen Esclapez, takipçilerinden birinin alışveriş arabası teorisinden söz ettiğini anlattı. Psikoloğun aktardığı görüşe göre alışveriş arabasını yerine bırakmak, bireyin dışarıdan bir denetim olmadan kendi davranışlarını düzenleme isteğiyle ilişkilendiriliyor.

KÜÇÜK BİR DAVRANIŞ, TOPLUMSAL SORUMLULUĞU GÖSTEREBİLİR Mİ?

Alışveriş arabasını yerine götürmek, ortak kullanım alanlarının düzenli kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca diğer müşterilerin ve market çalışanlarının işini kolaylaştırabiliyor.

Bu nedenle söz konusu davranış, yalnızca kişisel düzen alışkanlığı değil, başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alma biçimi olarak da yorumlanabiliyor.

Ancak bir kişinin alışveriş arabasını yerine bırakmaması, tek başına onun empati yoksunu veya sorumsuz olduğunu göstermiyor. Acil bir durum, sağlık sorunu, hareket kısıtlılığı veya başka koşullar da kişinin davranışını etkileyebiliyor.