Antalya'da ormanda genç kıza işkence! Korkunç anlar kamerada

Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp işkence etti. Genç kızı aralarına alıp yerlerde sürüklediler, dövdüler. Dakikalarda süren darp anlarını bir de kameraya kaydettiler.

KORKTUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan ailesine zarar vermekle tehdit edilen kız, korktuğu için şikayetçi olmadı.





