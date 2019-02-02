Antalya'da ormanda genç kıza işkence! Korkunç anlar kamerada

Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp işkence etti. Genç kızı aralarına alıp yerlerde sürüklediler, dövdüler. Dakikalarda süren darp anlarını bir de kameraya kaydettiler.
KORKTUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Öte yandan ailesine zarar vermekle tehdit edilen kız, korktuğu için şikayetçi olmadı.
Rüya gerçek çıktı, hayatı değişti!
En güzel, kısa, Can Yücel aşk sözleri ve Can Yücel şiirleri
Sakallı akbabalar Kars'ta ortaya çıktı
'Bu kadarına da pes artık' dedirten yaratıcı çözümler
Sosyal medyaya damga vurdular!
5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor
Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi
Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Okuyucu Yorumları 0 yorum