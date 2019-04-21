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Okulda skandal! 'Kıyametten konuşalım' deyip Hz İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.04.2019 00:28 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir ortaokulda, görev yapan kadın öğretmen S.K. (35), iddiaya göre öğrencilerine "Kıyametten konuşalım" deyip, Hz İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi. Velilerin ve öğrencilerin şikayeti üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, Kaymakam Haluk Şimşek, öğretmenin pazartesi günü açığa alınacağını söyledi.

Okulda skandal! 'Kıyametten konuşalım' deyip Hz İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi!

Serik’e bağlı Gedik Mahallesi’ndeki ortaokul 6'ncı sınıfta İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K., iddiaya göre 19 Nisan’da 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta, ders yapmak istemeyen öğrencilere, "Dersi bırakalım, biraz kıyametten konuşalım" dedi. Hz. İsa’nın ruhunun içine girdiğini, herkesin ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini iddia eden S.K., öğrencilere çeşitli şeyler anlattı. S.K.’nın anlatımlarından korkan bazı öğrenciler, ağlayarak dışarı çıktı.

VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Tiyatroyla da uğraştığı öne sürülen kadın öğretmenin anlatımlarından psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bir öğrenci de korktu. İddiaya göre öğretmenin göğsüne dokunduğu öğrenci titremeye başladı. Öğrenciyi sakinleştiren arkadaşları durumu okul müdürüne anlattı. Daha sonra bazı öğrenciler, öğretmen S.K.’ya 'Neden böyle yapıyorsunuz?' diye sordu. Bunun üzerine S.K. da iddiaya göre 'Cesaretli olmanız için yapıyorum' cevabını verdi. Öğrencilerin durumu anlattığı velilerin de öğretmen hakkında şikayette bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUHTARDAN TEPKİ

Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, duruma tepki gösterdi. Böyle bir olayın ilköğretim çağında bir sınıfta olmasının vahim ötesi bir durum olduğunu aktaran Halil Koca, "İlgililerin olayın üstünü örtmeden, ivedilikle gereğini yapmasını ve olayı gizlemeye çalışanlar varsa onlara da derhal gereğinin yapılması elzemdir" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, Kaymakam Haluk Şimşek yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar öğretmeni pazartesi günü açığa alacağız" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik Hz. İsa

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