Antalya'da Osmanlı Engereği'nin yeni alt türü keşfedildi

Ege, Celal Bayar ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinden bir grup bilim insanı, Türkiye ile Yunanistan’da dağılış gösteren ve Osmanlı Engereği olarak bilinen yılan türünün yeni bir alt türünü Antalya Geyik Dağları’nda keşfedildi.

"GÜNDOĞMUŞ'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KEŞFETTİK"



Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret eden EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Ayaz, yeni alt tür ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yürüttükleri çalışmaların bilimsel bir dergide yayımlandığını vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, “Bu yeni tanımlanan engereği, daha önce Anadolu engereğinin bir alt türünün tanımlandığı Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin yüksek kesimlerinde keşfettik. Antalya’nın içsu ve karasal biyoçeşitliliğinin belirlenmesine yönelik proje kapsamında tespit edilen bu yeni alt türe ülkemizin önde gelen herpetologlarından ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Varol Tok’a atfen ‘Varol’un Şeritli Engereği - Montivipera Xanthina Varoli’ adı verildi” diye konuştu.