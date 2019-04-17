Antalya'da 'Paskalya tatili' hareketliliği

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak değerlendirilen "paskalya tatili" için gelecek haftadan itibaren hareketliliğin başlayacağını söyledi.

Özellikle Avrupa pazarında bir artış olduğunu dile getiren Atmaca, "Şu anki satışlara baktığımızda paskalya tatili iyi geçecek gibi gözüküyor. Geçen yılki döneme göre yüzde 10'luk, belki de daha fazla artış bekliyoruz. Bu haftaki satışlar da önemli. Özellikle Almanlar için önemli bir tatil, İngiliz ve Hollanda'dan olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi talep var." diye konuştu.

Paskalya tatilinin ardından mayısta da Rus bayramının başlayacağını anlatan Atmaca, bu 2-3 hafta doğru değerlendirildiğinde, yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

TURİZMCİLER, 2014 FİYATLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Antalya ve Türkiye'ye gelen turist sayısında bu yıl önemli ölçüde artış olduğunu ifade eden Atmaca, ilk üç aydaki rakamların ve satışların tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

Bu yıl Türkiye için 50 milyon turist, 35 milyar dolarlık gelir hedeflendiğini kaydeden Atmaca, "Antalya için ise 15 milyonun üzerinde turist, 700 dolar civarında da kişi başı gelir hedeflemekteyiz." diye konuştu.