Antalya'da şaşırtan doğum! Görenler anlayamadı: "İlk defa görüyorum"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen kuzu, 5 ayağıyla herkesi şaşırttı. Veterinerler, nadir görülen bu anomalinin farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Jale Uslu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan yetiştiricisi Mesut Şen’in koyunu, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Bu durum karşısında şaşkınlığını dile getiren Şen, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kuzu diğerlerine göre iri ama ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kemik ve eklem yapısı normal görünüyor fakat hareket edemiyor” dedi.

'OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜR'

Bölgede hizmet veren veteriner hekim Mehmet Yüksel de bu tür doğumların nadir görüldüğünü ifade etti. Yüksel, kuzunun muayenesinde yaşamsal fonksiyonlarını engelleyecek durum gözlenmediğini aktararak, "Bu tarz anomalilerin gerçekleşmesine, genetik faktörler, sürü içerisinde akrabalık oranının artması, beslenmedeki vitamin yetersizlikleri, gebeliğin erken dönemindeki enfeksiyonlar, ilaç kalıntıları veya bozuk yemlerdeki toksin kalıntıları rol oynayabilir" diye konuştu.

