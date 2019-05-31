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Antalya'da şoke eden olay! Görenler telefona sarıldı

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YAŞAM  | 31.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak'ta yer alan hafriyat alanındaki çukurda öğle saatlerinde hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

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OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Cesedin yanında bir şırınga ile uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya erkek cesedi

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