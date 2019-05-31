Antalya'da şoke eden olay! Görenler telefona sarıldı

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak'ta yer alan hafriyat alanındaki çukurda öğle saatlerinde hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Cesedin yanında bir şırınga ile uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)
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