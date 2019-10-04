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Antalya'da sopalı otopark kavgası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 04.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Antalya’da otopark tartışmasından çıktığı iddia edilen tartışma sonucu bir kişinin araç içindeki sürücüye sopayla vurmaya çalışması, sürücünün ise aracı saldırıyı yapan kişinin üzerine sürüp çarparak yere düşürmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Kepez ilçesinde inşaat ve hırdavat malzemeleri üzerine iş yapan 30 yaşındaki Sercan Ünal, aynı bölgedeki deposunun önüne araç park etme nedeniyle, yan tarafındaki iş yeri sahibi kadının nişanlısıyla sorun yaşadı. 2 aydır devam eden depo önüne park etme sorunu giderek büyüdü. Son olarak bir kaç gün önce gece yarısı yaşanan olayda, Sercan Ünal, iş yerini kapatıp evine gideceği esnada, tartışmalı olduğu şahıs ile sopalı kavgaya tutuştu. Aracını park edip elinde sopayla araç içinde hareket etmeye hazırlanan Sercan Ünal’a vurmaya çalışan saldırgan, yanında bulunan kadın tarafından engellenmeye çalışılırken darbelerden kaçmak isteyen Sercan Ünal aracını kendisine saldıran kişinin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan olayın ardından, iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.

Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken Sercan Ünal, güvenlik kameraları görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yaşadıklarını anlatan Sercan Ünal,deposunun olduğu yerde bayan kuaförü bulunan kadının nişanlısı ile arasında otopark tartışmasını yaşandığını söyledi.

"KEŞKE BU OLAYLAR YAŞANMASAYDI"

Tartışmanın devam ettiğini ve kısa süre önce o kişinin dükkanına elinde sopa ile geldiğini ileri süren Ünal, “Bu esnada şahıs bana sopa ile saldırdı geri çekilmek zorunda kaldım. Aracıma binip uzaklaşmak istedim. Gitmeme engel olan kişi ve nişanlısına istemeyerek zarar verdim. Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Kendi cam ve mal güvenliğimi düşünerek ani bir karar verdim. Pişmanın tabi ki keşke olmasaydı, 15 yıllık komşum. Kolumdan darp raporu aldım, arabamın camı çatladı.” dedi.

"DEPI ÖNÜNE PARK TARTIŞMASI"

İstenmeyen bir olay yaşadıklarını anlatan Ünal, aracın geçişi sırasında zarar göre bayan komşusundan da özür diledi. Şahsın saldırısının ardından polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu dile getiren Sercan Ünal, “2 aydır bu şahıs aracımı depomun önüne koymamamı istiyor. Dükkanım olduğu için aracımı koyma hakkımın olduğunu söylüyorum. Bunları söylüyorum ama şahıs hakaret etti” diye konuştu.

"KAMERALARA YANSIDI"

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sercan Ünal, dükkanını kilitledikten sonra aracına biniyor. Daha sonra iş yeri önünden geçen bir araç geri manevra ile geri dönüyor ve eli sopalı inen kişi araç içindeki Ünal’a yumruk salladığı görülüyor. Elinde sopa olan kişiyi kadının sakinleştirmeye çalıştığı dikkat çeken görüntüde Ünal’ın aracıyla olay yerinden uzaklaştığı sırada şahsın ayağının üzerinden geçtiği kadının ise yere çarpmanın etkisiyle düştüğü görüntülere yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sopalı kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MAĞDUR ARKADAŞ DOĞRU SÖYLÜYORSA BENCE HAKKETMİŞ AMA OLAN SOPALI ŞAHSIN YANINDAKİ BAYANA OLMUŞ YAZIK.
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