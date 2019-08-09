Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor

Batık kazılarının çok heyecan verici bir çalışma olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, sadece Türk bilim insanlarının değil Oxford ve Teksas üniversitelerinden uluslararası bilim insanlarının da kazılara katıldığını belirtti. Yapılan çalışmaların aynı zamanda uluslararası bir işbirliğinin de göstergesi olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Bu bölge zaten medeniyetlerin ilk şekillendiği bölge ve su altı arkeolojisi bakımından da en zengin bölgedir. Dar bir alanda bile onlarca batığı bulmak mümkün. En eski iki batığın bir birine yakın bölgelerde bulunması bir tesadüf değildir. Medeniyetin bu bölgeden dünyaya yayıldığını en büyük kanıtıdır. Bu yüzden bu bölgede yapılacak olan sualtı arkeoloji müzesinin insanlık tarihi bakımından da çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Ben kendi ekibimize ve yurt dışından destek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

'BİRÇOK CANLI BİZE EŞLİK EDİYOR'

Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz ise Kültür Bakanlığı’nın izinleriyle Akdeniz kıyılarında yürüttükleri arkeolojik su altı araştırmaları sırasında M.Ö 16 yada 15 yüzyılda tarihlenen bir batık tespit ettiklerini ve Vali Karaloğlu öncülüğü, Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında, aralarında Texas A&M Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Pulak ile INA (Uluslar arası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü) ve Oxfor Üniversitesinden uluslararası bir ekiple sualtı kazı çalışmalarına başladıklarını ve yavaş yavaş batıktan önemli eserler çıkardıklarını ifade etti. Ziyarette kazı çalışmalarında çekilen görüntüleri Vali Karaloğluyla paylaşan Öniz yaptıkları kazıda su altında yaşayan birçok canlı türünün onlara eşlik ettiğini belirtti. Bir ahtapotun kazı çalışması yapan arkeoloğun hemen başında hiç rahatsız olmadan beklemeye devam ettiği görüntüler ise çok dikkat çekti.