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Antalya'da tatilciler Ters Ev'e akın etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev, Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Bayram tatilinde Antalya'yı tercih eden tatilciler, Ters Ev'de çektikleri fotoğrafları, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Heyecan verici fotoğrafların merkezi, adrenalin yüklü bir gezi olarak adlandırılan Ters Ev, kurulduğu 2016 yılından bu yana 220 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yaz, kış açık olan işletmenin içini görme imkânı yakalayanlar, ters fotoğrafların keyfini çıkartıyor. İçerisindeki eşyaların dizilişi ve evin mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler Ters Ev'e yoğun ilgi gösteriyor. Bayram tatili nedeniyle Antalya'yı tercih eden yerli turistler de sosyal medyada gördükleri Ters Ev'i gezebilmek için rezervasyon yaptırdı.

'HEMEN HER SAATİMİZ DOLU'

6 ayda bir dekorasyon yenileyerek ilgiyi yüksek tuttuklarını belirten işletmeci Kaan Karahan, kış sezonu öncesi dekorasyonun yenileneceğini söyledi. Kurban Bayramı arifesinden itibaren ziyaretçi sayısında artış olduğunu aktaran Kaan Karahan, "Ters Ev'i sosyal medyada gören bize ulaşarak rezervasyon yaptırdı. Hemen her saatimiz dolu. Resmi bayram tatili bitmesine rağmen, özellikle yerli turist ve yurt dışından gelen gurbetçi hemşehrilerimiz bize uğramadan tatilini sonlandırmadı. Bu ilgiden çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ters ev

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