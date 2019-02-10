Mynet Trend

Antalya'da tehlikeli anlar! Gün boyu ayrılmadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 10.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya'da amatör balıkçılar, fırtına nedeniyle yıkılan balık çiftliklerinden kaçan balıkları yakalamak için olta atıyor. Bir amatör balıkçı ise tehlikeye aldırmadan 40 metre yüksekliğindeki falezlerin üstünden oltasını salladı.

Antalya'da tehlikeli anlar! Gün boyu ayrılmadı

Antalya'da, kentin denizle buluştuğu her noktada olta balıkçılığı yapanları görmek mümkün. Amatör bir balıkçının 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına giderek balık tutmaya çalışması, ilginç görüntü oluşturdu. Konyaaltı varyantı başlangıcında bulunan kaya parçasının üstüne çıkarak oltasını 40 metreden sallayan balıkçı, gün boyunca balık avladı. Balık tutmak uğruna tehlikeye aldırmayan vatandaş, saatlerce oltasına balık takılmasını bekledi.

7402fe4379c974c53430a95bb56593ea

9d935407be4392696370d35b5600c75a

Kaynak: DHA


PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Bu görüntüler çok konuşulmuştu! Özür dilediBu görüntüler çok konuşulmuştu! Özür diledi
Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadıEve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya falezler olta balıkçılığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Melenia Trump'ın alay konusu oldu! Sosyal medyada paylaşıyorlar

Melenia Trump'ın alay konusu oldu! Sosyal medyada paylaşıyorlar

Herkes onu konuşuyor! Cesetlere yaptığı kan dondurdu

Herkes onu konuşuyor! Cesetlere yaptığı kan dondurdu

Böylesi görülmedi, hayranlıkla izlediler!

Böylesi görülmedi, hayranlıkla izlediler!

Valilikten çok önemli uyarı: Salgının nedeni belli oldu!

Valilikten çok önemli uyarı: Salgının nedeni belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özal Ailesi'nin köşkü satışta! İşte malikaneden fotoğraflar...

Özal Ailesi'nin köşkü satışta! İşte malikaneden fotoğraflar...

Taciz edildiğini sanan kadın, darp ettiği minibüs şoföründen özür diledi

Bu görüntüler çok konuşulmuştu! Özür diledi

Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı

Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı

Saldırıdan son anda kurtuldular! Büyük sürpriz...

Yer: Bursa! Mağarada buldular

Rize'de 'tehlikeli manzara'! Uyarılar geliyor ama vazgeçmiyorlar!

Uyarılar geliyor ama vazgeçmiyorlar!

Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.