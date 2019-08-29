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Antalya'da vahşet! Köpeği öldürüp bıçağı üzerine bıraktılar

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YAŞAM  | 29.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

Antalya'da bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak, telef edildi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü.

Antalya'da vahşet! Köpeği öldürüp bıçağı üzerine bıraktılar

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanıp, öldürüldü. Köpek ölüsünü görenler, durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede köpeğe tahta parçasıyla vurulduğu, işkence yapıldıktan sonra çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak, telef edildiği belirlendi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkence yapılarak, telef edilmesine tepki gösteren hayvanseverler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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kopegi-oldurup-bicagi-uzerine-biraktilar_7248_dhaphoto2

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya köpek bıçak

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