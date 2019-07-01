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Antalya'daki Atatürk maskı kırıldı! Sosyal medyadan sert tepkiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Antalya'ya karayoluyla gelenleri 11 yıldır karşılayan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, henüz bilinmeyen nedenle kırıldı. Bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarında duruma tepki gösterdi.

Antalya'daki Atatürk maskı kırıldı! Sosyal medyadan sert tepkiler

Turizm kenti Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'a 11 yıl önce 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak inşa edilen ve asıldığı yerde kente gelenleri karşılayan Atatürk maskı kırıldı. 35 metre yüksekliği ve 25 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskta, Atatürk'ün sağ kulak üstünde henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 2 metrekarelik delik açıldı.

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Yüz bölgesindeki birkaç yerde de çatlakların meydana geldiği mask, kente giriş yapanların mecburi güzergahı üzerinde bulunması dolayısıyla kolaylıkla görülüyor.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bazı vatandaşlar maskın zarar gören kısımlarının fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

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Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, maskın bir simge olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve hedeflerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kırılan maskın Antalya'ya yakışmadığını ifade eden Daş, “Maskı oraya Kepez Belediyesi astırmıştı. O zamanlarda bu çalışmadan dolayı memnuniyetimizi dile getirmiştik. Mask kırılabilir ancak belediyemiz ya da yetkililer en kısa sürede onarımını yapmalıdır, yapacaklarından da eminim. Konunun takipçisi olacağız. Bizden de destek istenirse elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

(DHA)

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