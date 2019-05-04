Antalya'daki çocuğa yönelik istismar davasında yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti

Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız." ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımları konusunda da sorumluluk uyarısında bulundu.

Herkesi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: "Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."