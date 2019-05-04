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Antalya'daki çocuğa yönelik istismar davasında yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti

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HABER  | 04.05.2019 20:26 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'daki çocuğa yönelik istismar davasında verilen karar hakkında istinaf yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Antalya'daki çocuğa yönelik istismar davasında yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti

Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız." ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımları konusunda da sorumluluk uyarısında bulundu.

Herkesi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: "Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin mayıs ayında istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetmiş, mağdurun annesi F.Y. sinir krizi geçirmiş, adliye önünde toplanan kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etmişti. (AA)
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Antalya istismar

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