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Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda, yaklaşık 7 kilometrelik sahil bandında, engelliler için ayrılan otoparkların tamamen doldurulduğu görüldü. Emniyet yetkilileri, plakalarda engelli işareti kaldırıldığı için park edilen araçların engelli kişiye ait olup olmadığının bilinmediğini, bölgede görevli polislerin sorgulama sonucu belirleme yaptığını ve cezai işlem uygulandığını belirtti. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde ise 2 katı ceza uygulandığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Beach Park ve Konyaaltı Plajı'nda, yaklaşık 7 kilometre boyunca geçen yıl hayata geçirdiği 140 milyon TL'lik projesiyle sahil bandı yenilendi. Yeni yatırım sonrası hem yerli hem de yabancı turist ilgisinin daha çok arttığı sahil bandı, özellikle hafta sonları kalabalıklaşıyor. Akdeniz Bulvarı'nın kapatılarak, eski yolun yaklaşık yarısının sahil boyunca otoparka dönüştüğü alanda, engelliler için de özel alanlar oluşturuldu. Ancak engelliler için ayrılan otoparkların, engelli olmayan kişilerce doldurulduğu görüldü.

POLİSTEN 2 KATI CEZA

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, plakalarda engelli işareti kaldırıldığı için park edilen araçların engelli kişiye ait olup olmadığının bilinmediğini, bölgede görev yapan polislerin sorgulama sonucu belirleme yaptığını ve cezai işlemin bu sayede uygulandığını belirtti. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde ise cezalar 2 katı uygulanıyor. 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'na göre, taşıt yolları üzerinde engelliler için ayrılmış park yerlerine araçlarını park ederek, bu alanları işgal eden sürücülere 216 TL idari para cezası uygulanıyor. 216 TL'lik idari para cezası, 15 gün içinde yüzde 25 indirimle 162 TL olarak ödenebiliyor. Engellilere ayrılan alanlara park eden sürücülerin ehliyetlerine de 10 ceza puanı işleniyor. Ayrıca trafik zabıtaları, engelli sürücülere ayrılmış alanlara, ilgili maddeyi ihlal ederek, park eden sürücülerin aracını çekebiliyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Engelli park noktalarının ihlaliyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise araç plakalarında 'engelli' ibaresinin kaldırılması nedeniyle park edilen aracın engelliye ait olup olmadığı konusunda kargaşa yaşandığı ve bilinemediği belirtildi. Belediye zabıta ekiplerinin sadece kaldırım veya durak önlerine yapılan parklara müdahale edebildiği belirtilerek, söz konusu alanın otopark olması nedeniyle yetkinin emniyette olduğu, emniyet görevlileriyle koordinasyon içinde çalışmak için gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

HALI VE ÇARŞAFLARIN AĞAÇLARDA KURUTULMASINA TEPKİ

Öte yandan bazı işletmecilerin, halı ve çarşafları kurutmak için sahildeki ağaçların üzerine serdiği görüldü. Sahilin bir bölümünde işletmeye ait halı, çarşaf ve havluların yıkandıktan sonra kurutulmak için yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarının üzerine serilmesi tepki çekti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya konyaaltı plajı engelli otopark yeri

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