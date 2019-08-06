Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Beach Park ve Konyaaltı Plajı'nda, yaklaşık 7 kilometre boyunca geçen yıl hayata geçirdiği 140 milyon TL'lik projesiyle sahil bandı yenilendi. Yeni yatırım sonrası hem yerli hem de yabancı turist ilgisinin daha çok arttığı sahil bandı, özellikle hafta sonları kalabalıklaşıyor. Akdeniz Bulvarı'nın kapatılarak, eski yolun yaklaşık yarısının sahil boyunca otoparka dönüştüğü alanda, engelliler için de özel alanlar oluşturuldu. Ancak engelliler için ayrılan otoparkların, engelli olmayan kişilerce doldurulduğu görüldü.

POLİSTEN 2 KATI CEZA

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, plakalarda engelli işareti kaldırıldığı için park edilen araçların engelli kişiye ait olup olmadığının bilinmediğini, bölgede görev yapan polislerin sorgulama sonucu belirleme yaptığını ve cezai işlemin bu sayede uygulandığını belirtti. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde ise cezalar 2 katı uygulanıyor. 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'na göre, taşıt yolları üzerinde engelliler için ayrılmış park yerlerine araçlarını park ederek, bu alanları işgal eden sürücülere 216 TL idari para cezası uygulanıyor. 216 TL'lik idari para cezası, 15 gün içinde yüzde 25 indirimle 162 TL olarak ödenebiliyor. Engellilere ayrılan alanlara park eden sürücülerin ehliyetlerine de 10 ceza puanı işleniyor. Ayrıca trafik zabıtaları, engelli sürücülere ayrılmış alanlara, ilgili maddeyi ihlal ederek, park eden sürücülerin aracını çekebiliyor.