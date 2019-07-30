Antalya'daki lüks otel korkunç olay! Balayı çiftinin kavgası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, geçtiğimiz cuma günü Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı otele tatile geldi.
Çift, dün akşam üstü 2. kattaki odalarında tartışmaya başladı. İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin (24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü.
Koridora taşan tartışma üzerine otelin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek Yelaman Rakhmatullin’i sakinleştirmeye çalıştı.
GALERİ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Daha sonra Rakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin iç balkon tarzı koridordan galeri boşluğuna düştü.
AYAĞI KOPMA NOKTASINA GELDİ
Zemindeki çiçekliklere çarpan ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin’ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi.
İlk müdahalenin ardından olay yerinden alınarak özel bir hastaneye kaldırılan yaralı daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
Tam bin 800 yıllık! 3 katlı mağaraları böyle keşfettiler
Yurt dışından bile görmeye geliyorlar
22 yılda sadece 11 kilo 400 grama ulaşabildi
Sigarada ezber bozulacak! Ne kadar bağımlıysanız...
İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı
Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği
Okuyucu Yorumları 1 yorum