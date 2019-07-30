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Antalya'daki lüks otel korkunç olay! Balayı çiftinin kavgası kanlı bitti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Antalya’ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü. Kazak turistin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, geçtiğimiz cuma günü Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı otele tatile geldi.

Çift, dün akşam üstü 2. kattaki odalarında tartışmaya başladı. İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin (24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü.

Koridora taşan tartışma üzerine otelin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek Yelaman Rakhmatullin’i sakinleştirmeye çalıştı.

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GALERİ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Daha sonra Rakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin iç balkon tarzı koridordan galeri boşluğuna düştü.

AYAĞI KOPMA NOKTASINA GELDİ

Zemindeki çiçekliklere çarpan ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin’ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi.

İlk müdahalenin ardından olay yerinden alınarak özel bir hastaneye kaldırılan yaralı daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya balayı çifti turist otel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evlenin hadi üreyin çoğalın....daha çok evlenin daha çok yiyin birbirinizi daha çok üreyin daha çok çoğalın sonra onlarıda evlendirin geçim sıkıntısıyla yaşayın ona buna şov yapın düğün yapın balayı yapın takın takıştırın bu gösteriş hep insan hırsı boy ölçüştürme yarışı..kim olduğunuzu bilmeyen neden yaşadığınızı anlamadan bağımlı saplantılı nefret dolu doyumsuzca gözünüz arkada ölün çünkü dünya ebedi ya sonsuza dek yaşayacaksınız ya hırslarınızla açgözlülüğünüzle felaketlerinizle bitirin kendinizi... çünkü hepiniz birbirinizin taklidi olmaya mahkum olmuşsunuz korkularınızın esirisiniz..
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