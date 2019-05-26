Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

24 Mayıs Cuma günü Antalya’dan 18.30’da kalkan ve Diyarbakır’a giden XQ7712 No'lu sefer sayılı uçağın Diyarbakır’a inişi sırasında gülümseten bir gelişme yaşandı. Uçağın hostes amiri, Diyarbakır Havalimanı pistine inen uçağın, Gaziantep’e başarılı bir şekilde iniş yaptığını anons etti. Bu anons, uçakta bulunan yolcularda şaşkınlığa neden oldu.
ANONSU DÜZELTTİ, YOLCULAR RAHAT NEFES ALDI
Daha sonra yolcuların “Diyarbakır’a gidecektik” demesinin ardından, kabin amiri ‘pardon’ diyerek, anonsunu düzeltti. Hostesin Diyarbakır’a inildiği anonsunu duyan yolcular, rahat bir nefes aldı.
Gülüşmelerin yaşandığı uçakta, Diyarbakırlı yolcular ile hostes arasında güzel diyaloglar da oluştu. (İHA)
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum