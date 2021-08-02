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Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

02.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya

Antalya Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:56
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:11
Yatsı
21:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Işın Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
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Soyata Eczanesi
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