Mynet Trend

Antalya Valisi yeni rekoru nazar boncuklu paylaşımla duyurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 09.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Antalya'ya 8 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 85 bin 205 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı.

Antalya Valisi yeni rekoru nazar boncuklu paylaşımla duyurdu

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

antalya-turizminde-yeni-rekor_4628_dhaphoto3

MAVİ BONCUKLU PAYLAŞIM

Antalya turizmi, 8 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı mavi boncuklu paylaşımda, 8 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 85 bin 205 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.

antalya-turizminde-yeni-rekor_4628_dhaphoto4

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 870 bin 211 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1- 8 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

antalya-turizminde-yeni-rekor_4628_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Her derde deva: Kilosu 1500 TL Her derde deva: Kilosu 1500 TL
Dikkat! Hepsini yasakladıDikkat! Hepsini yasakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya valisi antalya turizm antalya turist sayısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her derde deva: Kilosu 1500 TL

Her derde deva: Kilosu 1500 TL

AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

Dikkat! Hepsini yasakladı

İzinsiz drone kullanmaya 5 yıl hapis cezası var

Uzmanlar uyardı!Hem para cezası hem de hapis cezası var

Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme

Teklif Meclis'e sunuldu

40 lira öğrenci aylık akbil uygulaması bugün başladı

Merakla beklenen indirim bugün başladı

VERİMDER'den 'Enerji Kimlik Belgesi' uyarısı

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan evini kiraya veremeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.