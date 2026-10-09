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GTA 6 hayranlarına sürpriz: Rockstar Games yeni koleksiyonunu satışa çıkardı!

Rockstar Games, GTA 6'dan ilham alan resmi ürün koleksiyonunu duyurdu. Tişörtlerden şapkalara, anahtarlıklardan çeşitli aksesuarlara kadar birçok ürün Rockstar Store'da satışa sunuldu.

GTA 6 hayranlarına sürpriz: Rockstar Games yeni koleksiyonunu satışa çıkardı!
Enes Çırtlık

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'dan (GTA 6) ilham alan yeni bir koleksiyon hazırladı. Şirket, GTA 6 temalı giyim ürünleri ve koleksiyonluk aksesuarlardan oluşan resmi ürün serisini Rockstar Store üzerinden satışa çıkardı.

Yalnızca Rockstar Store'da sunulan koleksiyonda GTA 6'nın logosunu, Vice City temasını ve oyunun dünyasından çeşitli tasarımları taşıyan ürünler bulunuyor.

GTA 6 KOLEKSİYONUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Rockstar Games'in duyurduğu koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında yeni tişörtler yer alıyor. Siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle hazırlanan kalın pamuklu tişörtlerde GTA 6'nın VI logosu veya klasik Rockstar Games logosu kullanılıyor.

Koleksiyonda ayrıca Goodtime State Gear adı altında farklı tasarımlar da bulunuyor. Bu tişörtler, Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition'da Jason ve Lucia karakterlerinin giyim tarzlarından ilham alıyor. Tasarımlarda Leonida'nın popüler televizyon programı Macca the Gator'daki karakterler yer alıyor.

GTA 6 hayranlarına sürpriz: Rockstar Games yeni koleksiyonunu satışa çıkardı! 1

Yeni koleksiyonun bir diğer parçası ise Flexfit şapkalar. Pamuklu ve esnek yapıya sahip VI logolu şapkalarda, logonun içinde palmiye ağaçları yer alıyor. Koleksiyonda orijinal Rockstar beyzbol şapkası da bulunuyor. Şapkalar, GTA 6'dan ilham alan renklerle ön siparişe açıldı.

GTA 6 hayranlarına sürpriz: Rockstar Games yeni koleksiyonunu satışa çıkardı! 2

VICE CITY TEMALI AKSESUARLAR DA SATIŞTA

Rockstar Games, GTA 6 koleksiyonunu yalnızca giyim ürünleriyle sınırlı tutmadı. Koleksiyonda krom metalden üretilen bir anahtarlık da bulunuyor. Anahtarlığın bir yüzünde lazerle işlenmiş Rockstar Games logosu, diğer yüzünde ise palmiye ağaçlarıyla birlikte VI logosu yer alıyor.

Vice City temalı para klipsi de dikkat çeken ürünler arasında. Çift taraflı krom tasarımın bir yüzünde kabartma klasik Vice City logosu, diğer yüzünde palmiye ağaçlarıyla birlikte VI logosu bulunuyor.

Bunların yanı sıra koleksiyonda yeniden doldurulabilir, parlak krom bir Vice City çakmak, dayanıklı kanvas bez çantalar ve iki vinil çıkartma seti de sunuluyor.

GTA 6 hayranlarına sürpriz: Rockstar Games yeni koleksiyonunu satışa çıkardı! 3

GTA 6 KOLEKSİYONU NEREDEN SATIN ALINIR?

GTA 6'nın resmi ürün koleksiyonuna Rockstar Store'dan ulaşılabiliyor. Rockstar Games, ilerleyen dönemde koleksiyona daha fazla ürün ekleneceğini de açıkladı.

Kaynak: Rockstar Games

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