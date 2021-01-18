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Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

18.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da, özellikle kıyı kesimler başta olmak üzere 19-21 Ocak'ta sıcaklıklar düşecek.

Sıcaklıkların, bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Buna göre, hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenen bölgede üreticiler başta olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Muğla genelinde de bu 3 gün boyunca zirai don beklendiği bildirildi.

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