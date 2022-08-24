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Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

24.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kepez Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 61 şişe kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.D. gözaltına alındı.

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antalya Gözaltı operasyon

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