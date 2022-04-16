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Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı

16.04.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapora dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu A.R.N'nin Güzeloba Mahallesi'nde beğendiği ev için bir emlakçıya 170 bin TL kapora verdiği ve sonrasında dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonrasında şüpheli İ.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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antalya dolandırıcılık Şüpheli İran

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